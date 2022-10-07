Bandırma'nın Umut'u

Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı 'Bandırma Füze Kulübü' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Gerçek hayat hikayesinden yola çıkılan yapımda yer alan Aktaş, zor bir role hayat verdi. Aktaş, uzaya füze gönderme hayali ve çocukluk aşkı arasında kalan Umut karakterini canlandırdı. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, 21 Ekim'de vizyona girecek.