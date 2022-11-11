Bandırma'da 2 özel gösterim

Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı TRT Ortak yapımı 'Bandırma Füze Kulübü' filmine Bandırma'da özel gösterim yapıldı. Yapım ekibi ilk olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi, ardından özel bir sinema salonunda Bandırma halkıyla birlikte filmi izledi. Filmle ilgili Boz, "Artuğ Sayıner'in eşiyle çekimler sırasında bir araya gelmiştik. Bir süre sonra kaybettik. Kızının gözlerindeki o parlaklığı gördüğümüzde bizler de çok mutlu olduk" dedi.