Bana Masal Anlatma konusu nedir? Bana Masal Anlatma nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Bana Masal Anlatma izle

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BANA MASAL ANLATMA KONUSU NEDİR?

“Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!” Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman),doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. “Bana Masal Anlatma” sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…

BANA MASAL ANLATMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma'nın oyuncu kadrosunda Fatih Artman - Rıza, Hande Doğandemir - Ayperi, Devrim Yakut - Selma, Erdal Tosun - Cemal, Tarık Ünlüoğlu - Timur, Gürkan Uygun - Jilet Ali, Cihan Ercan - Kubilay, Burcu Biricik - Ezgi, Cengiz Bozkurt - Nafi, Berat Yenilmez - Yaşar, Ani İpekkaya - Madam, Sadi Celil Cengiz - Haktan, Neslihan Aker - Nalan, Gökçe Bahadır - Neriman, Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası ve Çağlar Ertuğrul - Haşmet yer alıyor.

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma filmi İstanbul'un Suriçi ilçesinde çekilmiştir.