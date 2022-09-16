Bambaşka Zeynep
TRT'nin 'Güzel Günler' adlı dizisinin çekimleri başladı. Yapımın başrolünde yer alan Zeynep Çamcı, ilk set gününden fotoğraflarını paylaştı.
TRT'nin 'Güzel Günler' adlı dizisinin çekimleri başladı. Yapımın başrolünde yer alan Zeynep Çamcı, ilk set gününden fotoğraflarını paylaştı. Projede Altan isminde bir boksörü canlandıracak olan Çamcı, , sette karavan önünde çekilen bir fotoğrafının altına, "Bilemiyorum Altan" notunu düştü. Gönderisinde Altan karakterinin bambaşka tarzıyla dikkat çeken Çamcı, önümüzdeki günlerde televizyon ekranlarında olacak.