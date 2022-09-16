Bambaşka Zeynep

TRT'nin 'Güzel Günler' adlı dizisinin çekimleri başladı. Yapımın başrolünde yer alan Zeynep Çamcı, ilk set gününden fotoğraflarını paylaştı. Projede Altan isminde bir boksörü canlandıracak olan Çamcı, , sette karavan önünde çekilen bir fotoğrafının altına, "Bilemiyorum Altan" notunu düştü. Gönderisinde Altan karakterinin bambaşka tarzıyla dikkat çeken Çamcı, önümüzdeki günlerde televizyon ekranlarında olacak.