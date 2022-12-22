‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

TRT'nin 'Balkan Ninnisi' dizisi 25. bölümde ekrana veda ediyor. Yapımda yer alan Erdal Özyağcılar 15 yıl aradan sonra yeniden Makedonya'da dizi çekmişti. Oyuncu, Instagram'dan duygusal bir mesajla veda etti. Özyağcılar, "Balkan Ninnisi bitti. Burada Türküne, Makedonuna, Arnavutuna, Boşnağına birlikte yaşamanın erdemini, çeşitli kültürlerin birbirlerinin geleneklerine, dillerine, dinlerine saygı gösterme efendiliğini hem gördük hem de bunları bizleri izleyenlere anlatmaya çalıştık. Tüm çalışanlar adeta birer kültür elçisi olduk" notunu yazdı. Yapım, 3 bölüm sonra final yapacak.