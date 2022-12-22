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22 Aralık 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 14:30:00

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

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Balkan Ninnisi dizisi ekrana veda ediyor.

TRT'nin 'Balkan Ninnisi' dizisi 25. bölümde ekrana veda ediyor. Yapımda yer alan Erdal Özyağcılar 15 yıl aradan sonra yeniden Makedonya'da dizi çekmişti. Oyuncu, Instagram'dan duygusal bir mesajla veda etti. Özyağcılar, "Balkan Ninnisi bitti. Burada Türküne, Makedonuna, Arnavutuna, Boşnağına birlikte yaşamanın erdemini, çeşitli kültürlerin birbirlerinin geleneklerine, dillerine, dinlerine saygı gösterme efendiliğini hem gördük hem de bunları bizleri izleyenlere anlatmaya çalıştık. Tüm çalışanlar adeta birer kültür elçisi olduk" notunu yazdı. Yapım, 3 bölüm sonra final yapacak.

Etiketler : trt balkan ninnisi erdal özyağcılar
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