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22 Haziran 2023 Perşembe 07:51:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:51:00

Bakım zamanı

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Son dönemde dizi ve reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu Wilma Elles yıpranan saçlarını bakıma aldı. Elles, Sarıyer'deki Bonita Hair Clinic'te saçlarına işlem yaptırıyor.

Son dönemde dizi ve reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu Wilma Elles yıpranan saçlarını bakıma aldı. Elles, Sarıyer'deki Bonita Hair Clinic'te saçlarına işlem yaptırıyor. Kliniğin sahibi Vedat Aktepe, saçlarına özen gösteren Elles hakkında "Wilma Elles saçlarına çok özen gösteriyor. Kendisine sık sık saç bakımı uyguluyoruz" dedi.

Etiketler : Bakım zamanı Wilma Elles Sarıyer
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