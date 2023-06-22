Bakım zamanı

Son dönemde dizi ve reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu Wilma Elles yıpranan saçlarını bakıma aldı. Elles, Sarıyer'deki Bonita Hair Clinic'te saçlarına işlem yaptırıyor. Kliniğin sahibi Vedat Aktepe, saçlarına özen gösteren Elles hakkında "Wilma Elles saçlarına çok özen gösteriyor. Kendisine sık sık saç bakımı uyguluyoruz" dedi.