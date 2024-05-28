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28 Mayıs 2024 Salı 14:33:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 14:33:00

Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı. Akkaya, kızının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eski manken Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

Etiketler : deniz akkaya koruma aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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