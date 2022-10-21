Oyuncu Onur Büyüktopçu, yapımcı Nusret Toplar'ın daha önce dijitalde yayınlanan 'Dikkat Köpek Var' dizisinin sinema filminde boy gösterecek. Büyüktopçu, yapımda bahisçi 'Tamer' karakterine hayat verecek. Oyuncu, "Bu rolüm için gözaltlarıma özel makyaj yaptırdım. Façası, takılar var" dedi. Film, gizli polis teşkilatı ve sürpriz karakterlerin suç örgütünün peşine düşme maceralarını anlatıyor.