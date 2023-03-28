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28 Mart 2023 Salı 17:39:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 17:39:00

Bahçeden sofraya

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'Özür Dilerim' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Gizem Karaca İzmir'de doğa ile iç içe yaşam sürdürüyor.

Dijitalde yayınlanacak olan 'Özür Dilerim' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Gizem Karaca İzmir'de doğa ile iç içe yaşam sürdürüyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi'yle evlenen oyuncu İzmir'e yerleşmişti. Karaca, villasının bahçesini seraya çevirdi. Oyuncu, bahçesine ektiği limonları topladı. Karacanın hayranları gönderisine, "Bahçeden sofraya" diye yorumlarda bulundu.

Etiketler : özür dilerim gizem karaca oyuncu izmir

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