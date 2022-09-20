Bahçeden sofraya

Şehir hayatından uzaklaşarak Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü köy evine yerleşen oyuncu Burcu Kara, doğayla iç içe yaşam sürüyor. İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu, bahçesine diktiği tohumlardan meyve ve sebze toplamaya başladı. Sosyal medya hesabından topladığı meyvelerler fotoğrafını yayınlayan Kara altına, "Bugün de bahçeden elimiz boş çıkmadık. Şimdi seneye tohum biriktirme zamanı. Çocuklarınıza mutlaka tohum bırakın. Artırın, biriktirin. Doğaya sahip çıkalım. Daha fazla tarım bitmeden, başka ülkelere daha fazla muhtaç kalmadan, hepimiz kendi evimizde bunun önlemini alalım" notunu düştü.