Baharın müjdecisi

Derya Uluğ, Bahçelievler Gençlik Konseri'nde 14 bin kişiye seslendi. Rengarenk tarzıyla ilgi odağı olan Uluğ, ''Bu kadar uzun bir kışın ardından hepimiz baharın gelmesini bekliyoruz. Mart ayında dış mekan şenlikleri çok yapılmıyor. Havanın güzel olmasının verdiği avantajla güzel bir konser geçireceğiz" dedi. Yaz hazırlığının tam gaz devam ettiğini belirten güzel sanatçı "Ramazanda stüdyoya kapanıp, yeni şarkı ve klipler için son hazırlıkları yapacağız. Arı gibi çalışıyoruz. Yaza hazır gireceğiz" dedi.