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30 Mart 2022 Çarşamba 08:02:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 08:04:00

Bahar etkinlikleri

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BKM organizasyonuyla birbirinden renkli isimler ve etkinlikler, Maximum Uniq'te izleyiciyle buluşacak.

BKM organizasyonuyla birbirinden renkli isimler ve etkinlikler, Maximum Uniq'te izleyiciyle buluşacak. Demet Akbağ, Salih Bademci, Nevra Serezli, Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, İpek Bilgin, Aslı Enver, Yasemin Sakallıoğlu, Doğu Demirkol, Tahsin Hasoğlu, Mesut Süre, Gökhan Ünver, Okan Çabalar gibi yıldız isimlerin yer alacağı etkinlikler çocuklar için atölyeler ve tiyatro oyunları başlayacak.

Etiketler : Bahar etkinlikleri BKM organizasyonu Maximum Uniq Demet Akbağ
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