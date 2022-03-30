Bahar etkinlikleri

BKM organizasyonuyla birbirinden renkli isimler ve etkinlikler, Maximum Uniq'te izleyiciyle buluşacak. Demet Akbağ, Salih Bademci, Nevra Serezli, Zerrin Tekindor, Haluk Bilginer, İpek Bilgin, Aslı Enver, Yasemin Sakallıoğlu, Doğu Demirkol, Tahsin Hasoğlu, Mesut Süre, Gökhan Ünver, Okan Çabalar gibi yıldız isimlerin yer alacağı etkinlikler çocuklar için atölyeler ve tiyatro oyunları başlayacak.