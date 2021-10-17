Bağcılar'da toplu düğün şöleni





İstanbul Bağcılar Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlilik hazırlığı yapan 13 çifte imkan sunarak Toplu Düğün Şöleni'ni düzenledi. Çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı. Sanatçı Aslı Hünel, oyuncu ve müzisyen Sami Çelik ile gazeteci Eren Şentürk de nikahta yer alarak şahitlik yaptı.