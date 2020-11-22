Babil'in İlay'ı Birce Akalay'dan samimi açıklama: İnsanlara karşı mesafeliyimdir

'Babil' dizisi final yapacak olan Birce Akalay, dışarıdan bakıldığında soğuk bir duruşu olduğunu söyledi. İbrahim Selim’in Youtube programına konuk olan oyuncu, mesafenin de bir samimiyet olduğunu aktardı. Akalay, ‘’Ben hep şuna inanırım; mesafe de bir samimiyettir. Herkesle, birden bire, bir ortama girdiğimde samimi olamam. Beceremem bunu. İlk defa bir ortama girdiğimde mesafeli dururum. Mesafeli duruşumdan dolayı da sert bir karakterim varmış gibi algılanıyor" diye konuştu.



KISA SAÇLAR MUTSUZ DEĞİL

Bir dönem kısa saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Akalay, saçlarını yoğunluktan dolayı kesemediğini ekledi. Akalay, "Uzun saçı sevmiyorum tamamen duygusal. İşten, güçten kestiremiyorum. Türkiye'de kısa saçlı kadını bir türlü kabul edemiyoruz. Kısa saçlı kadının psikolojisinin bozuk olduğu düşünülüyor. Ben bunların tamamen toplumsal algılar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

