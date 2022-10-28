Babayı önden izledi

Geçen haftalarda Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, sahnelerine tam gaz devam ediyor. Sanatçı, Kuruçeşme Açıkhava'da 6. kez sevenleriyle bir araya geldi. Tatlıses sahnesinde, 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Bebeğim', 'Sarhoş', 'Kavur Balıkları', 'Haydi Söyle' ve 'Mavi Mavi' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Tatlıses'i eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızları Elif Ada'da yalnız bırakmadı. Babasını en önden izleyen Elif Ada, şarkılara eşlik etti.