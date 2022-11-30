Babaya veda
Şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, hayatını kaybetti.
Şarkıcı Sıla Gencoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şükrü Gençoğlu'nun ikindi vakti Alsancak Hocazade Camii'ndeki cenazesine, kızı Sıla Gençoğlu, eşi Ömür Gençoğlu ve sevenlerinin yanı sıra şarkıcının oyuncu erkek arkadaşı İlker Kaleli katıldı.
Sıla, cenazede taziyeleri kabul etti. Gençoğlu'nun cenazesi, Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.