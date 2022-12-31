Babasıyla göz göze gelememiş

Müzisyen Serkan Çağrı hayatında 'keşke' dediği anı anlattı. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Çağrı, ''Babam da çok sosyal görünürdü ama asosyaldi. Rahmetli babam duygularını gösteremezdi. Beni sevdiğini ve benim için ağladığını bilirdim. Biz babamla konuşurken gözlerimiz birbirine bakmazdı. Sarılmak isterdik ama sarılamazdık'' dedi. Çağrı, "Kaybettiğin babanla 30 saniyen olsa ne yapardın?" sorusu karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak "Doya doya sarılmak isterdim'' dedi.

