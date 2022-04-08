Babasının durumu ciddiyetini koruyor

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından ailesiyle fotoğrafını paylaşan oyuncu, annesinin iyi olduğunu ancak babasının durumunun daha ciddi olduğunu söyledi. Anne ve babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak" dedi.