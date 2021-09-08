Babasını kaybeden ünlü oyuncudan sitem dolu sözler!

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08 Eylül 2021 Çarşamba 09:33:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 09:37:00

Babasını kaybeden Ekin Türkmen'den sitem dolu sözler: Acımı paylaşıp sonra eğleniyorsunuz

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Babasını kaybeden Ekin Türkmen, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Ekin Türkmen, bazı dostlarına sitem etti. Türkmen, Instagram hesabından gönderisinin altına, "İnsanın babasının ölümü öyle "zamanla alışacaksın" teselli cümlesindeki gibi alışılacak türden bir acı değilmiş. Hatta acı değilmiş! Derin bir ağrı! Kemiğinin kırılması gibi, iyileşse de bir ömür soğukta sızlayan. Bedeninden bir parçanı kaybetmiş gibi eksikliğini hissettiğin, ara sıra unutup tekrar tekrar hatırladığın, bir "ah" bir "keşke". "Baba ölümü" empatisi kurulamayan bir duyguymuş. Acımı paylaşan mesajınızın üstüne eğlendiğiniz fotonuz koymanız acıtıyor insanı. Dünyaya düşman oluyorsun zaten. 3 gün zor değil aslında 3 gün yeter aslında" notunu yazdı.

Etiketler : ekin türkmen oyuncu baba ölüm magazin
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