Babası gibi rockçı

25 Eylül 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 17:00:00
Babası Kaan Tangöze gibi rockçı
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, 2 yaşındaki kızı İlayda Tangöze'yle objektiflere yansıdı.
Minik İlayda, babası Kaan Tangöze gibi rockçı tarzıyla dikkat çekti. Habercilerle sohbet eden Kıvılcım Ural "Anne- kız alışverişe çıkalım istedik. Bir kaç parça eksiğimiz vardı onları almaya geldik" dedi. Kıvılcım Ural, yakında sevenlerinin karşısına yeni single çalışmasıyla çıkacağını söyledi.