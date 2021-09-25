Babası gibi rockçı

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25 Eylül 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 17:00:00

Babası Kaan Tangöze gibi rockçı

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Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, 2 yaşındaki kızı İlayda Tangöze'yle objektiflere yansıdı.

Minik İlayda, babası Kaan Tangöze gibi rockçı tarzıyla dikkat çekti. Habercilerle sohbet eden Kıvılcım Ural "Anne- kız alışverişe çıkalım istedik. Bir kaç parça eksiğimiz vardı onları almaya geldik" dedi. Kıvılcım Ural, yakında sevenlerinin karşısına yeni single çalışmasıyla çıkacağını söyledi.

Etiketler : duman gurbu rockçı kaan tangöze kıvılcım ural ilayda tangöze magazin
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