Babası gibi rockçı

Minik İlayda, babası Kaan Tangöze gibi rockçı tarzıyla dikkat çekti. Habercilerle sohbet eden Kıvılcım Ural "Anne- kız alışverişe çıkalım istedik. Bir kaç parça eksiğimiz vardı onları almaya geldik" dedi. Kıvılcım Ural, yakında sevenlerinin karşısına yeni single çalışmasıyla çıkacağını söyledi.