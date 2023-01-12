'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde oynayan Devrim Özkan'ın babası trafik kazası geçirdi. Oyuncu sosyal medyadan babası için dua istedi. Oyuncu, babasının sağlık durumu hakkında ''Şu an durumu iyi diyebiliriz. Bolca duaya ihtiyacımız var sadece en güzel şekilde toparlayabilmemiz için" dedi. Özkan, ardından hastane odasında babasının elini tuttuğu bu fotoğrafı, "Şükür..." notuyla paylaştı. Takipçileri Özkan'a "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.