Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaşacağı Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin kadın oyuncuları belli oldu. Yapımda Pelin Akil, Melis Babadağ ve Gülcan Arslan yer alıyor. Akil, aşkı için ölmeyi göze almış güçlü bir kadın olan İsabel'e hayat verirken Gülcan Arslan da Despina adlı karakteri canlandıracak. Dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.