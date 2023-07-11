Babanın bize armağanısın

Nesrin Cavadzade, babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan genç oyuncu Alişan Uğur'a sosyal medya hesabından destek oldu. Bir dönem 'Üç Kuruş' dizisinde genç oyuncuyla birlikte rol alan Cavadzade, Uğur'a sarıldığı pozları Instagram'dan "Sen muhteşem bir insansın. İncecik bir ruhsun, seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Baban gibi çok büyük bir sanatçı olup hepimize armağan olacaksın" notuyla paylaştı.

