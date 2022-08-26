Oyuncu Burcu Biricik, anne ve babasının küçük yaşlarda ayrıldığını belirterek, ''Ben babamla tanışmıyorum'' dedi.

Oyuncu Burcu Biricik, özel hayatına dair hiç bilinmeyenleri anlattı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olan Biricik, anne ve babasının çok küçük yaşlarda ayrıldığını söyledi. Biricik, ''Annemle arkadaş gibiyiz. Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı, annem çalışmak zorunda kaldı. Ben annemden çok küçük yaşta ayrıldım. Anneannem ve dedemle büyüdüm. Sevgi duvarlarım sağlam. İnsanın 4 -7 yaş arasındaki anne baba hikayesi, sıkıntılı olabiliyor" dedi. Taylan, yayında 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır'ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik, gözyaşlarına boğuldu. Taylan'ın "Zehra babasından yardım istemeli miydi?" sorusuna Biricik şu cümleri kurdu: "İstemeliydi... Ben de istemezdim, büyük ihtimal... Yani o zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir şekilde yaşam savaşı verip kendi kendime bir şekilde. Neredeysen orada kal derdim. Ben babamla tanışmıyorum... Şimdi öyle değil, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum. Hayat ona da bir şey getirmiştir, öylesini tercih etmiştir, başka bir yola girmek zorunda kalmıştır. Bunların hepsini kabullenip yola devam ediyorsun.''