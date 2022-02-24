Babamla gişede kapışacağız

'Allah Yazdıysa Bozsun' adlı komedi filminde oynayan Pelin Öztekin, bambaşka bir heyecan yaşıyor. Oyuncu, filminin geçen yıl vefat eden babası Resim Öztekin'in de son projesi olan 'Djital Esaret' ile aynı anda vizyona gireceğini söyledi. Babasının filmini izlemediğini belirten Öztekin, "Benim için değişik bir duygu olacak. Babam ile gişede kapışacağız, inşallah vizyonda geçer beni" dedi.