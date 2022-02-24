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24 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00

Babamla gişede kapışacağız

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'Allah Yazdıysa Bozsun' adlı komedi filminde oynayan Pelin Öztekin, bambaşka bir heyecan yaşıyor.

'Allah Yazdıysa Bozsun' adlı komedi filminde oynayan Pelin Öztekin, bambaşka bir heyecan yaşıyor. Oyuncu, filminin geçen yıl vefat eden babası Resim Öztekin'in de son projesi olan 'Djital Esaret' ile aynı anda vizyona gireceğini söyledi. Babasının filmini izlemediğini belirten Öztekin, "Benim için değişik bir duygu olacak. Babam ile gişede kapışacağız, inşallah vizyonda geçer beni" dedi.

Etiketler : Babamla gişede kapışacağız Resim Öztekin Pelin Öztekin
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