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29 Ağustos 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 18:00:00

Babamla anılmak egomu zedeliyor

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Rafet El Roman'ın şarkıcı kızı Su El Roman önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Rafet El Roman'ın şarkıcı kızı Su El Roman önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Babasının müzik konusunda en büyük destekçisi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Herkes 'Rafet El Roman'ın kızı Su' falan diyor. Başta küçükken tamam ama bir zaman sonra kendin bir şeyler deneyip başarınca egomu zedeliyor demeyeyim ama bir mücadele var. Müziklerimiz ve tarzlarımız çok ayrı ama şu anda bir aşamadan geçiyorum. Şunu unutmak istemiyorum, müzikte her zaman desteğini görüyorum" dedi.

Etiketler : Rafet El Roman Su El Roman Herkes egom
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