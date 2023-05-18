Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'le neden evliliğini anlattı. Bir programa katılan Yıldız, Bodrum'da Tatlıses'le 19'un yaşında ilişkilerinin başladığını söyledi. Baba eksikliğini Tatlıses'le kapattığını belirten Yıldız, "Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim Bey ile doldurmak istedim. Babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı" dedi.