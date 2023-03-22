"Babam için mücadele edeceğim"

Geçtiğimiz aylarda babası Haydar Ulusoy'u trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, hukuk sürecinin devam ettiğini söyledi. İzmir Fashion Week'te podyuma çıkan Ulusoy, ''Mücadelem babam için. Kendi iç dünyamda yaşıyorum bir şeyleri. Babama layık bir evlat olarak yaşamaya devam edeceğim. Çarpan şahsın cezalandırılması için uğraşıyoruz" dedi. Deprem felaketinin ardından hayata bakış açısının değiştiğini söyleyen Ulusoy, ''Aslında Kovid-19'dan beri böyle şeylerden ders almayı öğrenmiştim. Ne yazık ki salgın çok çabuk unutuldu. İnsanlar bencilliğe döndüler tekrar. Bu felaketlerden bir şeyler öğrenip ders çıkarmamız lazım'' dedi.