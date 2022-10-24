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24 Ekim 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 10:30:00

Babalık yakıştı

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İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı. Mutluluğu her hareketine yansıyan Yıldırım, henüz iki haftalık olan kızı Miray'ı kucağına alarak eşini yeni yaş heyecanını paylaştı. Pastadaki mumu birlikte üfleyen çekirdek ailenin sade ve samimi kutlamasına birçok kişi tarafından takdir topladı. Yıldırım'ın duygusal notunu gören takipçileri "Büyük aşk" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

Etiketler : murat yıldırım iman elbani doğum günü
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