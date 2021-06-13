Babalık olumlu yönde etkiledi

Oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile evlendikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Alp Kırşan, iki erkek çocuğu olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi. Baba olmanın kendisini olumlu yönde etkilediğinden bahseden oyuncu, "Baba faktörü olarak onların gözünden en süper kahraman olsam da bana bir bakışları, bir dokunuşları dünyaları değiştiriyor." dedi.