Serenay Sarıkaya'yla birlikte 'Aile' dizisinin başrolünde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ babalığın tadını çıkarıyor. Stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ'la mutlu bir evliliği olan oyuncu, geçtiğimiz yıl oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Tatlıtuğ, set dışında evinde oğluyla vakit geçiyor. Oyuncunun kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ, ağabeyi ve yeğeni Kurt Efe'nin fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Halam' notunu yazarak paylaştı.