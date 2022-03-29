Babalığı erteledi

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, kendini işine verdi. Besteci ve şarkıcı Adıyamanlı hayranlarıyla bir araya geldi. Akçıl, yaklaşık 53 bin kişinin izlediği konseri sonrası habercilerle sohbet etti. Baba olmak istediğini her fırsatta dile getiren Akçıl, "Ben izleyicime, dinleyicime âşığım artık, baba olma hayallerim vardı biliyorsunuz, onu da erteledim" dedi.