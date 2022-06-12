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12 Haziran 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 14:00:00

Babalığı anlattılar

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Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri babalığı anlattı. Gazeteci İlker Gezici'nin 'Babalığın Kitabını Yazanlar' kitabının lansmanı önceki gün gerçekleşti.

Sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri babalığı anlattı. Gazeteci İlker Gezici'nin 'Babalığın Kitabını Yazanlar' kitabının lansmanı önceki gün gerçekleşti. Kitapta Alper Kul, Burak Kut, Bülent İnal, Bülent Polat, Bülent Şakrak, Çetin Altay, Engin Altan Düzyatan, Engin Hepileri, Fettah Can, Kubat, Murat Akkoyunlu, Necip Memili, Ozan Akbaba, Özgün, Sarp Apak, Serkan Çağrı, Serkan Kaya, Ümit Erdim, Yıldıray Şahinler ve Yunus Emre Yıldırımer gibi 20 ismin baba olma serüveni yer alıyor. Lansmana Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan kızıyla katıldı.

Etiketler : Babalığı anlattılar Sanat ve cemiyet hayatı Alper Kul Burak Kut Bülent İnal Bülent Polat
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