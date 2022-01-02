Babalar ve oğullar

Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Ali Atay ve Hazal Kaya ile yılbaşı akşamı buluştu. Şakrak oğlu Okan Ali, Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel ve Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali'nin fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Üç ünlü baba, oğulları ile aynı pozu verdi.