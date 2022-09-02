Babadan oğula Bodrum emaneti

Geçtiğimiz ay 91 yaşında vefat eden sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen'in oğlu Toprak Sergen, bir süredir kaldığı Bodrum'dan İstanbul'a döndü. Sergen, babasına sosyal medyadan hesabından paylaştığı notla veda etti. Sergen: "Güle güle kral. Çok sevdiğin Bodrum'u emanet aldım. Yine o çok sevdiğin Ege'nin denizi ve zeytini de sana sevgilerini iletti."