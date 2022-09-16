‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer

Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Ay Yapım imzalı projede yer alan Bihter Dinçel, diziye veda etti. Oyuncunun yeni projesi belli oldu. Dinçel, TRT'nin 'Cennetin Çocukları' adlı yapıma dahil oldu. Gold Film imzalı yapımda Dinçel, Cennet rolüne hayat verecek. Cast çalışmaları devam eden projede Ayça Bingöl ve İrem Helvacıoğlu gibi isimler yer alacak.