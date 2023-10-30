Babadan 20 sene sonra mektup

Oyuncu Melis Sezen'e babasının Cumhuriyet'in 100. yılına özel mektup yazdığı ortaya çıktı. Sezen sosyal medyadan '20 yıl önce yazıldı' diyerek duygularını paylaştı. Sezen şunları söyledi: ''Mektuptan bugüne kadar hiç haberim yoktu. İlk haberi aldığımda inanamadım. Nasıl yani, 20 yıl öncesinden bugünkü bize mektup mu?" Mektupta benim daha yazmayı yeni öğrendiğim el yazım var... "Ali ata bak. Çetin ata bak." Bunları yazıp bayrama katılmışım babam da altına bugün okumamız için mektubunu yazmış bize. Bu aldığım en kıymetli, en özel hediye!''

