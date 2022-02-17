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17 Şubat 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 19:00:00

Baba olmanın avantajını yaşadı

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'Afacanlar: İş Başa Düştü' adlı sinema filminde rol alan Burak Hakkı, çekimlerde baba olmanın avantajını yaşadığını söyledi.

'Afacanlar: İş Başa Düştü' adlı sinema filminde rol alan Burak Hakkı, çekimlerde baba olmanın avantajını yaşadığını söyledi. Eski eşi Sema Şimşek'ten Rüzgar isminde oğlu olan Hakkı, ailesine düşkün bir babayı canlandırdığı rolüyle ilgili "Çocuk filmlerinin farkı cıvıl cıvıl bir set olması. Çocukların heyecanı ve enerjisi bütün sete yansıdı. Baba olmanın avantajlarını da filmin çekimlerinde yaşadım" diye konuştu.

Etiketler : Baba olmanın avantajı Afacanlar: İş Başa Düştü Sema Şimşek
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