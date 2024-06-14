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14 Haziran 2024 Cuma 22:38:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 22:38:00

'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'

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Usta oyuncu Murat Aygen baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı.

Nil adında bir kızı olan oyuncu, MAG dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Bir gün baba olabileceğini hiç düşünmediğini aktaran Aygen "Hayatımı harika bir kadınla birleştirince babalık duygusu öncelikle içimde gelişti. Hayatımda yaptığım bir sürü işten vazgeçerek baba olmaya karar verdim. Kızımın dünyaya geleceğini öğrendiğim an sevinçten çılgına döndüm, dakikalarca ağladım. Baba olmak var olmanın getirdiği sonsuz bir mutluluk ve bunun ispatı" dedi. Baba olduktan sonra hayatında değişen şeyleri de aktaran Aygen, "İlk kez baba oluyorsanız bir beklentiniz olmuyor, anı yaşıyorsunuz. Sonsuz bir mutluluk ve güven duygusu gelişti. Aile olmak çok güzel bir olgu" dedi.

Etiketler : Murat Aygen baba oyuncu
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