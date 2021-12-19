19 Aralık 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 12:30:00
Baba-oğul olacaklar
Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer alacağı 'Bir Gece Ansızın' dizisinin adı değişti.
Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer alacağı 'Bir Gece Ansızın' dizisinin adı değişti. Cast çalışmalarının devam ettiği projenin adı 'Baba' oldu. Ay yapım imzalı dizide Bilginer ve Sarıtaş baba-oğulu oynayacak. Yapımın senaryosunu Gökhan Horzum ve eşi Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturacak.