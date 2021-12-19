Baba-oğul olacaklar

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer alacağı 'Bir Gece Ansızın' dizisinin adı değişti. Cast çalışmalarının devam ettiği projenin adı 'Baba' oldu. Ay yapım imzalı dizide Bilginer ve Sarıtaş baba-oğulu oynayacak. Yapımın senaryosunu Gökhan Horzum ve eşi Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturacak.