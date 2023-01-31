Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor

Van depreminde babasının ve diğer görevlilerin insanlara ulaşmak için verdiği mücadeleden etkilenerek arama kurtarma teknisyeni olmaya karar veren Yusuf Taşerler, AFAD Van İl Müdürlüğü'nde babasıyla aynı ekipte göreve başladı.



22 yıldır arama kurtarma teknisyeni olan baba Rahmi Taşerler, oğlunun ve diğer teknisyenlerin daha donanımlı olmaları için teorik ve pratik eğitimler de veriyor. Yusuf Taşerler "Baba oğul olarak insanlara yardım elini uzatmaya devam edeceğiz" dedi.

" Baba Rahmi Taşerler ise 22 yılı geride bıraktığı mesleği gururla yaptığını ifade etti. Oğluyla aynı çatı altında insanların yardımına koşmaktan onur duyduğunu aktaran Taşerler, şunları kaydetti: "Oğlumla aynı mesleği icra etmek gurur verici. Onunla aynı ekipte göreve gitmeyi bana verilmiş bir ödül olarak görüyorum. Oğlum küçüklükten beri arama kurtarma teknisyeni olmak istediğini söylerdi. Ben de bu mesleğin zorluklarından söz ederek başka meslek bakmasını anlatırdım. İşin zorluklarının yanında bir cana el uzatmanın verdiğini mutluluk da var. Oğlum bu mesleği tercih etti. Ben nasıl bu işi severek yapıyorsam oğlumun da severek, isteyerek yapacağına inanıyorum. Yeni atanan arama kurtarma teknisyenlerine oğlum gibi bakıyorum." Teknisyenlere tecrübelerini aktarmaya özen gösterdiğini dile getiren Taşerler, "Onlar da Yusuf ile birlikte mesleklerinde başarılı olacaklar inşallah. Hiç kimse afet olsun istemez ama olduğunda oğlum ve arkadaşlarıyla müdahale için her zaman hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

"Van depremi sonrası bu mesleğe ilgi arttı"

Van Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ulutaş da "Ekipteki tecrübeli teknisyenlerden Rahmi Taşerler, sürekli tecrübelerini takım arkadaşlarına aktarıyor. Bölgemiz bildiğiniz üzere deprem bölgesi. 2011'deki Van depremi sonrası bu mesleğe insanlar daha çok ilgi göstermeye başladı. Rahmi arkadaşımızın oğlu da bu süreci yaşamış bir birey olarak babası gibi arama kurtarma teknisyeni olmaya karar vermiş. AFAD ile bağlarını koparmayan Yusuf, sınavda başarılı olduktan sonra burada göreve başladı." diye konuştu.

Yusuf Taşerler'in babasını örnek aldığını ve onun yolunda ilerlediğini belirten Ulutaş, "Baba ve oğluyla aynı mesaiyi paylaşmaktan gurur duyduk. Bu mesleğin kutsallığının bilincinde olan gönüllülerin aramıza katılması bizi motivasyon olarak daha iyi yerlere getiriyor." değerlendirmesini yaptı.