Baba-kızın ilk pozu

En son ekranlara veda eden 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Bora Akkaş baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz şubat ayında Milano'da Oben Alkan ile evlenen oyuncu, kızı Suzan'la objektif karşısına geçti. İlk kez baba olmanın sevincinin yaşayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabından "Zaman çok hızlı geçiyor, ciğerimin köşesi şu anda büyüdüğü için şu şekil kolumda uyuyamıyor" notunu yazarak paylaştı.