VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kocaeli, Bartın, Sakarya ve Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
İran'ın Meşhed kentinde hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim kararı alındı
İstanbul'daki tüketici hakem heyetleri 10 ayda 816,7 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı
Türkiye deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den HEDEP açılımı!
19 Kasım 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 09:45:00

Baba-kızın ilk pozu

ABONE OL

'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Bora Akkaş baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

En son ekranlara veda eden 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Bora Akkaş baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz şubat ayında Milano'da Oben Alkan ile evlenen oyuncu, kızı Suzan'la objektif karşısına geçti. İlk kez baba olmanın sevincinin yaşayan oyuncu, o anları sosyal medya hesabından "Zaman çok hızlı geçiyor, ciğerimin köşesi şu anda büyüdüğü için şu şekil kolumda uyuyamıyor" notunu yazarak paylaştı.

Etiketler : üç kuruş dizi oyuncu bora akkaş
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX