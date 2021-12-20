Baba ile dönüyor

Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı 'Baba' dizisinin cast çalışmaları devam ediyor. Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu'nun oynayacağı yapıma son olarak Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın yazdığı dizi birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatıyor. Çağrı Bayrak'ın yöneteceği dizide efsane oyuncularımızdan Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.