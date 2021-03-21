Baba Hadid İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid ile Memaar Al Morshedy'in CEO'su Hassan Morshedy İstanbul'a geldi. The Levand'in açılışına katılan Mohamed Hadid, "İnsanlarının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum gelmeden önce ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Buralara bayıldım. Asıl yaz aylarında bir kez daha gelerek bu sefer iyi bir tatil yapmak istiyorum" dedi.

