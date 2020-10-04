Azra Akın diyete başladı

Oğlu Demir'i kucağına aldıktan sonra eski formunu yakalamaya çalışan Azra Akın, 5 haftalık bir diyete başladığını açıkladı.



Hedeflediği kilosuna ulaşabilmek için ekmekten ve hazır gıdalardan uzak durduğunu söyleyen ünlü manken, “Diyetimin ikinci haftasındayım. 5 hafta sürecek. Yeni bir vücuda kavuşacağım” dedi. Ayrıca son zamanlarda oğluyla birlikte paylaştığı dans videolarıyla da dikkat çeken Akın “Dans etmeyi çok özledim. Artık oynanacak yer de kalmadı” dedi.

AZRA AKIN KİMDİR?

8 Aralık 1981 yılında Hollanda'da doğdu.

Babası aslen Uşak'ın Karahallı ilçesinden bir zamanlar Eskişehirspor'da futbol oynamış Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun ve şimdi tercümanlık yapan Nazım Akın, annesi ise Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Hollanda'da öğretmenlik yapan Ayda Akın'dır.

Aile 1971 yılında Hollanda'ya yerleşmiştir. Akın'ın kendisinden iki yaş küçük Doruk adlı bir kız kardeşi vardır.

1998 yılında Elite Model yarışması Türkiye ayağında birincilik kazanmıştır. Daha sonra 2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Bu yarışma sonucu Miss World yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır.

İlk olarak Nijerya'da düzenlenmesi planlanan yarışma, bu ülkede Amina Lawal adlı kadının evlenmeden çocuk sahibi olması ve bunun sonuncunda ölümle cezalandırılmasını protesto için birçok ülke tarafından boykot edilme tehlikesiyle karşılaşınca Londra'ya alınmıştır.

Yarışma sonucunda Miss World ünvanını 1932'de Keriman Halis'in ardından Türkiye'ye Istanbul'a ikinci defa getiren kişi olmuştur. Bu ünvan 1954'de bir Mısırlı güzele verilen dünya güzelliği ödülünden bu yana nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye gitmemişti.

Manken - modellik yapmaya devam eden Azra Akın, aynı zamanda reklamlarda ve TV dizilerinde oyunculuk da yapmaktadır.

2004'de baş rolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Yağmur Zamanı adlı dizide Eylül karakterini canlandırmıştır. 2009'da Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kemal Başar'ın yönetmenliğinde, 72. Koğuş adlı oyunda rol almıştır.

Acun Medya tarafından Show TV'de düzenlenen Yok Böyle Dans yarışmasında yarışmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Geniş Aile dizisinde rol almıştır.

2012'de M.U.C.K. dizisinde müzik öğretmeni olan Elif Hoca karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Galip Derviş dizisinde konuk oyuncu olarak Gülten rolünü canlandırdı. Son olarak 2014 yılında konuk olarak Arkadaşım Hoşgeldin'e katılmıştır.

Eylül 2014'de vizyona giren Çilek isimli filmde başrol olarak oynamıştır .

2015'de baş rollerini İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı Poyraz Karayel adlı diziye, Çiğdem karakteriyle katıldı.

2017 yılında Atakan Koru ile dünya evine girdi.

Filmografi

Her Şey Mümkün

Çilek

Poyraz Karayel

Arkadaşım Hoşgeldin

Galip Derviş

Muck

Yalan Dünya

Peşpeşe

Geniş Aile

Ayrılık

Ah Kalbim

Sen Harikasın

Rüzgar Rüzgar

Oyun Bitti

İlk Aşk

Teberik Şanssız

Yağmur Zamanı

Anlat İstanbul