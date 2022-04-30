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30 Nisan 2022 Cumartesi 21:01:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 21:01:00

‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda

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Başrollerini Murat Yıldırım ve Simay Barlas'la paylaştığı 'Aziz' dizisinde rol alan oyuncu Damla Sönmez yapıma veda ediyor.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Simay Barlas'la paylaştığı 'Aziz' dizisinde rol alan oyuncu Damla Sönmez yapıma veda ediyor. Dizide Dilruba'yı canlandıran Sönmez, senaryo gereği hikayesi biterek diziden ayrılıyor. Oyuncu setin son gününde yönetmen Recai Karagöz ve partneri Murat Güven Akpınar ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Sönmez, duygu yüklü anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Etiketler : aziz dilruba murat yıldırım simay barlas damla sönmez
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