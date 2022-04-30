‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda

Başrollerini Murat Yıldırım ve Simay Barlas'la paylaştığı 'Aziz' dizisinde rol alan oyuncu Damla Sönmez yapıma veda ediyor. Dizide Dilruba'yı canlandıran Sönmez, senaryo gereği hikayesi biterek diziden ayrılıyor. Oyuncu setin son gününde yönetmen Recai Karagöz ve partneri Murat Güven Akpınar ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Sönmez, duygu yüklü anları sosyal medya hesabından yayınladı.

