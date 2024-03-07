Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Oyuncu Ayşe Tolga, 7. Merzifon Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı. Oyuncu, daha sonra kitaplarını imzaladı. Tolga, "Beşinci kitabım. 2014'ten beri yazıyorum. Tek amacım Türkiye'yi gezip, kitaplarım da yazdığım gibi bolluk, bereket ve sağlık bilincini, ülkemin insanıyla paylaşıp biraz pozitif farkındalık yaratmak" dedi. Oyunculuğu ikinci plana attığını söyleyen Tolga, "Uzun zamandır kendi televizyon kanalım var. Oyunculuk neden olmasın? Bireysel danışmanlarım var, seminer ve kitaplarım var. Çok yoğun o yüzden oyunculuk ikinci planda" dedi.