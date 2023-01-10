Ayrılsak da beraberiz

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti. Mert Ramazan Demir'le birlikte 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan Saraçoğlu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Saraçoğlu'nun Yazıcıoğlu'yla ayrılık kararı almasının ardından aynı evde yaşamaya devam ettiği söyleniyor. İkilinin, Uskumruköy'deki bir sitede bulunan 2 katlı villada altlı üstlü oturduğu öğrenildi. 'Yalı Çapkını' dizi setinin yoğunluğu nedeniyle yeni eve çıkamayan Saraçoğlu'nun bu nedenle kısa bir süre daha eski evinde kaldığı ve eşyalarını yavaş yavaş taşıdığı öğrenildi. İkilinin ayrılık sonrası arkadaşlıklarının devam ettiği belirtiliyor.

DERBİ DE YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ



Yalı Çapkını' dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası paylaşımıyla çok konuşuldu. Koyu Fenerbahçeli olan oyuncu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Oyuncu maç sonrası 'Bari sen yüzümüzü güldürseydin' yazarak Fenerbahçe'yi etiketledi.