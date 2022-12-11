Ayrılsak da beraberiz

44 günlük evliliklerini 24 Kasım'da tek celsede anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın çifti, önceki gece Karaköy'de görüntülendi. Bir mekândan çıkarken objektiflere yansıyan çift "Acaba barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur'un son paylaşımları ise kafa karıştırdı. Aydın'a "Kumral jelibonum" diye seslenen oyuncu eski eşiyle buluşmasından sonra jelibon fotoğrafı paylaştı. İki adet jelibonu karşılıklı koyan Boluğur önce, "Yeni tanıştılar" yazdı sonra da sarı bir jelibon paylaşarak "Kumralım" notunu ekleyerek takipçilerinin aklını karıştırdı.

'GÖNDERMELER BİTSİN'



Boluğur, boşanma sürecisinde, "Çevirdiler şaşkına, lanet olsun aşkına" şarkısıyla sosyal medyadan Aydın'a göndermede bulunmuştu. DJ Aydın ise eski eşiyle ilgili sorulara, "Unutmaya çalışıyorum" sözleriyle, oyuncuya gönderme yapmıştı. Eski eşlerin, sosyal medya ve basın yoluyla birbirlerine yaptıkları lafların bitmesi yönünde konuştukları iddia edildi.