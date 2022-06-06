Fantazi-arabesk müziğinin sevilen ismi Merve Ege, ilk single çalışması olan 'Ayrılmayalım' şarkısının stüdyo çalışmalarını tamamladı. Yeni şarkısı için gün sayan Ege "Büyük emek verip çalıştığımız şarkımıza güzel duygularımla, hissederek ve yaşayarak okuduğum eserimizi sizlerin huzuruna çıkaracak olmanın heyecanı içindeyim. Umarım benim gibi sizler de 'Ayrılmayalım'ı sarıp sarmalarsınız" dedi.